В Новосибирске будут судить мужчину за перестрелку в кафе гостиницы Гранд Автограф

Пятеро молодых людей устроили стрельбу из-за малозначительного повода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске перед судом предстанет местный житель, который устроил перестрелку в кафе «Увертюра» гостиницы «Гранд Автограф». Три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Инцидент произошел 25 сентября 2025 года. Пятеро молодых людей находились в зале кафе. Используя малозначительный повод, они грубо нарушили общественный порядок и устроили перестрелку.

В результате трем посетителям причинены телесные повреждения. После случившегося обвиняемые скрылись. В отношении четырех других участников материалы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

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