В Новосибирской области внедрили круглосуточный мониторинг лесов

Мониторинг позволяет снизить риск возникновения лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области организовали непрерывный контроль за состоянием лесов. Специалисты Минприроды региона проверяют противопожарное обустройство территорий. Рабочие прокладывают минерализованные полосы, а для патрулирования используют беспилотники. Дроны круглосуточно сканируют местность и находят даже малейшие очаги возгорания на ранней стадии. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Хорошие результаты работы показали в Черепановском районе. С 2020 года там не зафиксировали ни одного лесного пожара. Такого эффекта достигли благодаря сотрудничеству лесничества, местных аграриев и арендаторов земель. Все они вместе следят за соблюдением правил пожарной безопасности.

Мониторинг с воздуха стал главным инструментом защиты. Беспилотники помогают вовремя заметить дым от костра или тление травы. С высоты также легко увидеть людей, которые заезжают в лес на технике или разводят огонь в неположенных местах. В Черепановском лесничестве подчеркивают, что контроль охватывает каждый участок.

Особую важность такая защита имеет для заказника «Инской». Там растут редкие растения и живут животные из Красной книги. Чтобы сохранить это природное богатство, специалисты усилили меры безопасности. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и продлятся до конца пожароопасного сезона.

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