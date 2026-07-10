СГК пополнила реку Обь мальками краснокнижной нельмы

Выращивают мальков в Катковском рыборазводном пункте Росрыболовства северо-восточнее п. Катковский в Новосибирском районе. Фото: sibgenco.online

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», проведением зарыбления энергокомпания компенсирует влияние объектов на водные биоресурсы. Согласно законодательству промышленные предприятия, которые используют в производственном цикле воду из водоёмов, должны проводить мероприятия, направленные на восполнение водных биоресурсов.

В рамках компенсационных мероприятий в реку Обь специалисты выпустили 2 тысячи экземпляров подросшей молоди нельмы. Вес рыбок небольшой, средняя штучная навеска - не менее от 1 грамма. Таких мальков называют «молодь», т.е. маленькая рыбка, пока не ставшая взрослой. Им предстоит вырасти в несколько тысяч раз (взрослая особь весит от 5 до 10 кг).

По такому рыбопроводу мальки отправились в свободное плавание. Фото: sibgenco.online

Примерно через 5–7 лет выпущенные мальки окрепнут, и нельма начнёт нереститься, восстанавливать свою естественную популяцию и пополнять биоразнообразие водоемов. Места, куда выпускают рыбу, определяются исходя из требований законодательства, Федерального агентства по рыболовству и рекомендаций ученых.

Температура воды и воздуха в момент выпуска также находятся под контролем. Они должны быть комфортными для мальков. Во время выпуска нельмы вода была чуть менее +20 градусов Цельсия, воздух - в районе 17-24 градусов Цельсия.

Из линейки видов сиговых рыб (таких, как омуль, пелядь, муксун, чир) нельма - единственный хищник. Фото: sibgenco.online

- Экологическая безопасность и ответственность за воздействие на окружающую среду - один из приоритетов нашей работы. Выпуск молоди нельмы является частью наших обязательств. Мы строго следим за выполнением всех условий, чтобы минимизировать воздействие производственной деятельности на экосистему, - подчеркнула начальник управления по охране окружающей среды СГК-Новосибирск Мария Сидорова.