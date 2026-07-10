На форуме «Дикоросы» в Новосибирске обсудили возможность привлечения иностранцев в сферу туризма

Участники форума «Дикоросы» подняли важные кадровые вопросы. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

В Новосибирске проходит форум «Дикоросы», где участники обмениваются не только опытом, но и контактами для дальнейшего сотрудничества. Руководитель международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова сообщила «КП» - Новосибирск», что отказ в этом году от традиционных круглых столов в пользу масштабного общегородского события стал для нее приятной неожиданностью и позволил легко и в то же время профессионально обсудить важные вопросы.

- Новый формат мне нравится гораздо больше, чем предыдущий. В прошлый раз я была спикером на стандартной панельной дискуссии - к такому формату все привыкли. А в этот раз подача была совсем другой. У нас прошел продуктивный диалог. Было зафиксировано 13 представителей образовательных учреждений - вузов и кадровых служб, которые занимаются подготовкой специалистов для сферы туризма. Также присутствовали работодатели, мы все друг с другом познакомились и обменялись контактами, - рассказала Лидия Филатова.

Руководитель международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова. Фото: Лидия ФИЛАТОВА

Спикер пояснила, что традиционно на таких форумах действуют четкие рамки, но в Новосибирске такие границы оказались стерты, и произошло целевое общение.

Одна из главных тем, которую подняла Лидия Филатова, - это острый дефицит «синих воротничков» - специалистов рабочих профессий в туристической отрасли и смежных сферах. Она считает, что сегодня эта проблема стала системной: россияне неохотно идут на рабочие специальности, а стоимость патентов для иностранных работников постоянно растет.

- В Москве патент стоит 10 тысяч рублей, в Якутске - 14 тысяч, в Туле - уже 25 тысяч. Это колоссальная нагрузка и на сотрудников, и на бизнес. Мы ищем альтернативы и уже несколько лет привлекаем персонал из Индии, Вьетнама, африканских стран. Они работают горничными, поварами, в сфере обслуживания - и показывают высокий уровень профессионализма, - отмечает руководитель.

Как отметила Лидия Филатова, кадровые агентства помогают бизнесу оформлять документы и адаптировать иностранных специалистов. По ее словам, такие сотрудники успешно вписываются в российский рынок и помогают закрывать кадровый дефицит.

- Моя задача на форуме - снять страхи работодателей и информировать, что мы не потеряем рынок труда, в первую очередь мы учим студентов, но умеем работать и с иностранцами. Набираем квалифицированный персонал из дальнего зарубежья. Бояться этого не надо, с иностранцами можно и нужно работать. Это реальная, безопасная и экономически выгодная возможность для дополнительного потока работников, чтобы полностью закрывать кадровую потребность бизнеса, - пояснила она.

Лидия Филатова отметила, что иностранные сотрудники часто уже имеют нужную квалификацию либо готовы пройти переподготовку.