Министр экономического развития Светлана Шарпф рассказала, зачем туристы едут в Новосибирск

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Новосибирск превращается в центр туристического притяжения. За последние годы регион вышел в лидеры Сибири по турпотоку, и, по словам министра экономического развития Новосибирской области Светланы Шарпф, это не предел - региону есть куда расти и в каких сферах развиваться.

На форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» Светлана Шарпф обозначила два основных типа туристов, которые приезжают в регион.

- Если брать общую массу, то это две группы. Первая - деловой туризм. Молодые, энергичные, образованные люди в возрасте 30 - 45 лет приезжают за впечатлениями, и в Новосибирской области их достаточно. Наша наука, «треугольник Лаврентьева», активно привлекает внимание, - сказала министр.

По ее словам, также развивается промышленный и образовательный туризм, когда гости едут с целью построить карьеру, поступить на обучение.

Вторая группа, отмечает Светлана Шарпф, это семьи:

- Это наши друзья из Сибирского федерального округа, которые добираются на машинах, поездах, останавливаются в Новосибирске и тоже ищут впечатлений.

Она подчеркнула, что туристы приезжают в Новосибирск не только за культурой, но и за новыми ощущениями. Турист в Новосибирске в основном выглядит так: молодой, успешный, образованный, он жаждет узнать что-то новое как в историческом, так и в культурном направлении.

Особое место у приезжающих в Новосибирск занимает Новосибирский зоопарк, который стал точкой притяжения для семей с детьми. Любителей пляжного отдыха привлекают Обское море, санатории и базы отдыха. Также интерес вызывает экологический и сельский туризм. Уникальные фермерские хозяйства региона, путешествия на Васюганские болота - все это, по словам министра, постепенно набирает популярность.

- Бизнес видит, что людям интересно, и генерирует собственные идеи, потому что лучше бизнеса не работает никто, - добавила Светлана Шарпф.

Она рассказала «КП» - Новосибирск», что в Новосибирскую область приезжают со всей страны. И на повестке обсуждения сегодня - создание специальной туристической зоны вокруг аэропорта для тех, кто вынужденно или запланированно проводит время в Новосибирске как в перевалочном хабе Сибири.

- У нас почти 100 направлений, 60 из них - внутренние, прямые рейсы именно к нам. Границ нет. Мы расположены в сердце страны, посередине. К нам прилетают, отдыхают и летят дальше, - резюмировала Светлана Шарпф.