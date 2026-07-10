Жительница Искитима обманула 32 туриста на 5 млн рублей

Сибирячка получала от клиентов деньги, но заведомо не имела возможности и не планировала выполнять обязательства. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве с туристическими услугами. Ущерб превысил 5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что под видом организации туристического отдыха женщина предлагала бронирование отелей по ценам ниже официальных. Она получала от клиентов деньги, но заведомо не имела возможности и не планировала выполнять обязательства.

Потерпевшими признаны 32 человека. Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. На сегодняшний день удовлетворен 31 гражданский иск. Приговор пока не вступил в законную силу.

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