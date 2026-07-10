Новосибирцев приглашают на экскурсию по Академгородку с теплоходной прогулкой

Экскурсию сопровождает гид от Музея Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске запустили экскурсионные туры в Академгородок. Каждую субботу до 29 августа гостей ждут в «самом умном районе». Об этом рассказали в пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Программа начинается с обзорной экскурсии по Академгородку: НГУ, Технопарк, пруд с утками и другие знаковые места. Затем – пересадка на теплоход и продолжение пути по воде с видами на Обское море, Бугринский мост и маяк. На теплоходе участники смогут отдохнуть как на открытой, так и на закрытой палубе.

Экскурсию сопровождает гид от Музея Новосибирска.

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