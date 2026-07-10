Мать погибшего военного добилась выплат через суд в Новосибирске

Прокурор Заельцовского района обратился в суд. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске после гибели военного на получение положенных по закону пособий и мер соцподдержки претендовал его отец, хотя он много лет фактически уклонялся от воспитания сына, не содержал его, не поддерживал с ним отношения и не оказывал материальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Чтобы защитить права матери погибшего, прокурор Заельцовского района обратился в суд. Он потребовал лишить отца права на страховые выплаты, единовременные пособия и другие меры поддержки, которые полагаются членам семьи защитника Отечества.

Заельцовский районный суд Новосибирска изучил материалы дела, согласился с доводами прокурора и полностью удовлетворил иск. Теперь все выплаты получит мать, которая воспитывала сына и добросовестно исполняла родительские обязанности.

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