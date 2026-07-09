Огурцы подешевели на 25,5% в Новосибирской области за месяц

В Новосибирской области в мае лук подорожал на 17,6%, огурцы подешевели на 25,5%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Новосибирской области изменились цены на продукты. Больше всего подорожал лук репчатый – на 17,6%. Картофель и морковь прибавили 8,7%. Также заметно выросли цены на маргарин (5,1%), манную крупу (4,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (4,4%), газированные напитки (4,1%) и сахар-песок (3,9%). Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

При этом многие продукты подешевели. Огурцы свежие стали дешевле на 25,5%, помидоры – на 24,4%, перец сладкий – на 11,2%. Из других товаров снизились цены на жевательную резинку (8,2%), овощные консервы для детского питания (5%), куриные яйца (4%), твердые и полутвердые сыры (3,7%). Также подешевели пиво (3,1%) и зеленый чай (2,8%).

Таким образом, в мае наибольший скачок вверх показали овощи из прошлогоднего урожая, а вниз – сезонные свежие овощи.

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