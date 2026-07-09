Андрей Шимкив поддержал команду ветеранов СВО по пода-футболу и жителей Дзержинского района

Андрей Шимкив с тренером и участниками команды «Звезда». Фото: Александра ФЕДОТОВА

За поддержкой к главе регионального парламента пришли участники СВО, которые после ранений вернулись домой и, несмотря на ограничения по здоровью, занимаются спортом, достигают успехов. Капитан новосибирской команды «Звезда» по пода-футболу Роман Быков рассказал, что в 2025 году была создана команда, среди участников которой - ветераны СВО. А в целом под эгидой АНО «Сибиряк» тренируются три команды, объединяющие 12 человек с травмами позвоночника, нарушениями в системе опорно-двигательного аппарата.

- Основные проблемы - нехватка спортинвентаря, отсутствие оплаты труда тренерскому составу, - пояснил Роман Быков. - И очень большая проблема с логистикой спортсменов на тренировку.

Занимается пода-футболом и участник проекта Заксобрания «В одной команде со СВОими» Александр Карпушин.

- Андрей Иванович нас услышал, - отметил он.

- Я двумя руками за, чтобы вам помочь, - заверил Андрей Шимкив.

После ряда вопросов министру спорта региона Сергею Ахапову, присутствующему на приеме, спикер Заксобрания констатировал: министерство готово включить АНО «Сибиряк» в свою структуру, чтобы помощь командам по адаптивному спорту была комплексной.

В качестве делегатов от жителей 26 домов Дзержинского района Новосибирска пришли на прием Елена Арошидзе и Дмитрий Никончук. Людей волнует вопрос изменения границ комплексного развития территории, они переживают, что их земельные участки в перспективе могут войти в зону большой застройки. Перед публичными слушаниями по Генплану города они решили заручиться поддержкой Заксобрания.

Андрей Шимкив отметил, что, несмотря на важность комплексной застройки территории, необходимо находить баланс интересов. Решение - обратиться с официальными письмами на имя главы Дзержинского района, в Совет депутатов города Новосибирска и мэрию Новосибирска.