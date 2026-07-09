В Новосибирской области ввод жилья упал на 44,3%

Ввод жилья снизился в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за январь-май 2026 года ввели в эксплуатацию 7,5 тысяч квартир общей площадью 596 тысяч квадратных метров. Это составляет 55,7% от объема аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2025 году снижение было гораздо скромнее – 5,8%.Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Опрос среди руководителей стройорганизаций показал, что 76% из них оценивают экономическую ситуацию в отрасли как благоприятную или удовлетворительную. Еще 15% назвали ее неудовлетворительной. Портфель заказов на второй квартал 2026 года 48% опрошенных считают нормальным, 42% — ниже нормального.

Производственные мощности, по мнению 65% руководителей, достаточны для выполнения заказов в ближайшие 12 месяцев. Однако загружены они в среднем лишь на 59%.

Главные проблемы, сдерживающие строительство: высокая стоимость материалов (на это пожаловались 56% участников опроса), нехватка квалифицированных рабочих и высокий уровень налогов (по 36%). Также 24% отметили недостаток заказов и изношенность техники, 21% — неплатежеспособность заказчиков и высокий процент кредитов.

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