В Новосибирске 134 дома остались без горячей воды из-за аварии на сетях

Более 130 домов остались без горячей воды в Новосибирске из-за аварии на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске из-за аварии без горячей воды остались 134 дома. Больше всего отключений в Дзержинском районе – 88 домов. В Центральном районе без воды 18 домов, в Ленинском и Советском – по 11, в Железнодорожном и Калининском – по 3. Об этом свидетельствуют данные с муниципального портала Новосибирска.

Коммунальщики обещают вернуть ресурс в разное время. В одни дома ресурс вернут уже сегодня вечером, в другие – завтра вечером. В некоторых случаях подачу горячей воды планируют возобновить 20 июля. Точный срок зависит от адреса.

Кроме того, в Кировском районе отключили электричество – без света остались 54 дома. Причина тоже аварийная. Вернуть электричество планируют в 21:30 9 июля.

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