В Новосибирской области поголовье овец и коз сократилось на 27%

В Новосибирской области стало меньше коз и овец. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается сокращение поголовья скота и птицы. По данным на конец мая 2026 года, в хозяйствах всех категорий насчитывалось 313 тысяч голов крупного рогатого скота – это на 14% меньше, чем год назад. Из них коров стало 128,6 тысячи (-14,6%). Поголовье свиней снизилось на 5,5% – до 322,4 тысячи, а овец и коз – на 27% (110,4 тысячи). Численность птицы уменьшилась на 1,4% и составила 9,196 миллиона голов. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Больше всего скота сосредоточено в сельхозорганизациях. На долю хозяйств населения пришлось 21,2% крупного рогатого скота, 13,7% свиней, 92% овец и коз и 16,8% птицы.

Производство продукции тоже снизилось. За январь – май 2026 года в регионе произвели 85 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 295,4 тысячи тонн молока и 359,1 миллиона яиц. По сравнению с тем же периодом 2025 года объем молока упал на 16,8%, яиц – на 5,6%, мяса – на 1,9%.

Надои на одну корову молочного стада в крупных сельхозорганизациях составили 3508 кг – на 115 кг меньше, чем год назад. Куры-несушки в среднем давали 141 яйцо против 146 ранее. В мае 2026 года доля крупного рогатого скота в общем объеме производства мяса в этих хозяйствах достигла 13,6%, птицы – 50,7%.

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