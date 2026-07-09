Воду в фонтанах Новосибирска признали безопасной по уровню примесей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Журналисты «Om1 Новосибирск» проверили воду в нескольких фонтанах Новосибирска с помощью TDS-метра, измеряющего уровень растворенных примесей. Во всех исследованных объектах показатели оказались в пределах нормы для технической воды.
Замеры в фонтанах показали значения от 88 до 125 ppm, что свидетельствует о низком содержании растворенных примесей. По этому показателю вода признана безопасной.
При этом проверка касалась только уровня минерализации.
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