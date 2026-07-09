В Севастополе мужчина угрожал взорвать цветочный зажигалкой в виде гранаты

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Севастополе полицейские задержали 46-летнего мужчину, который во время конфликта в цветочном павильоне угрожал продавцу зажигалкой, внешне похожей на боевую гранату. Об этом пишет MK.RU.
По данным полиции, приятель задержанного, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел купить букет для жены, однако поссорился с продавцом, посчитав цену завышенной.
Желая заступиться за знакомого, мужчина достал из бардачка автомобиля зажигалку в виде гранаты и пригрозил «сорвать чеку и взорвать павильон». Продавец воспринял угрозу всерьез и обратился в полицию.
Подозреваемого оперативно задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
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