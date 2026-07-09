Продюсер Андреасян анонсировал выход пятой части сериала о Чикатило

По словам Гевонда Андреасяна, проект уже снят и находится на этапе постпродакшна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Гевонд Андреасян сообщил, что пятая часть франшизы о Чикатило уже снята и находится на этапе постпродакшна.

В беседе с NewsNN он заявил, что новый проект под названием «Кровь Чикатило» уже смонтирован, а сейчас ведется работа над графикой. Точная дата премьеры пока не называется.

Андреасян также прокомментировал низкие пользовательские оценки сериала «След Чикатило» на киносайтах, назвав такие рейтинги «анекдотичными». По его словам, при аудитории около 7 млн просмотров оценки нескольких десятков тысяч пользователей не отражают реальную популярность проекта.

Продюсер отметил, что ориентируется не на публичные рейтинги, а на данные телеканалов и онлайн-платформ. Кроме того, он призвал зрителей самостоятельно оценивать сериалы, а не полагаться на чужие мнения.

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