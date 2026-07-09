Новосибирцы смогут открыть для себя всю Россию: в столице Сибири стартовал форум «Дикоросы»

Прошло торжественное открытие форума «Дикоросы». Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Новосибирск превратился в туристическую столицу, 9 июля стартовал масштабный форум «Дикоросы» в новом формате - в центре города на улице Ленина. В этом году мероприятие вошло в федеральную программу «Росконгресс». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион вышел в лидеры Сибири по турпотоку и намерен развиваться в этом направлении.

- Сегодня улица Ленина стала пешеходной на несколько дней, и у жителей нашего региона и наших гостей будет возможность увидеть весь спектр туристического богатства. На форуме собрались 56 регионов нашей необъятной Родины, - сказал на официальном открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

На улице Ленина развернулись десятки павильонов с представителями туристических и строительных компаний с Урала, из Кузбасса, Дагестана, Татарстана, Омской, Иркутской, Мурманской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов. Гости раскрыли свои туристические возможности и потенциал, представили экспозиции и сувениры.

Для посетителей форум стал шансом прикоснуться к культуре и традициям, открыть для себя всю Россию и почувствовать атмосферу настоящего праздника гостеприимства. Каждый позиционировал что-то уникальное. Представители Кузбасса поделились информацией об отдыхе в Шерегеше, Иркутска - о Байкале, Мурманской области - о Баренцевом море, Алтая - о природных маршрутах и экотуризме.

Все эти дни для гостей форума и посетителей будут проводиться различные семинары, лекции, мастер-классы и работать фотозоны. Также новосибирцы смогут поучаствовать в розыгрышах и выиграть бесплатный отдых в отелях или скидку.

Форум позволяет встретиться представителям бизнеса, найти новые контакты. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Во время торжественного открытия министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф назвала «Дикоросы» невероятным событием:

- «Дикоросы» позволяют встретиться представителям бизнеса, найти новые контакты; гостям и жителям Новосибирской области - увидеть всю прекрасную, большую Родину, погрузиться в нее, получить новые впечатления, прекрасно провести время.

Павильоны будут работать 9 и 10 июля, в это же время будет открыта гастрономическая площадка «Русская кухня», где можно попробовать Сибирь на вкус. В субботу, 11 июля, мероприятие продолжится на Михайловской набережной, где состоится гастрофестиваль: его представят 12 регионов. Гостей ждут мастер-классы и дегустации.