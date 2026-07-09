Самую высокую зарплату в Новосибирске в июле предлагали водителям категории «Е»

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансия июля в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики подвели итоги июля и назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске. Первое место занял водитель с категорией «Е». Ему предлагают зарплату от 175 до 320 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе SuperJob.

На втором месте – менеджер-технолог. Будущему сотруднику обещают от 150 до 350 тысяч рублей. Третьим стал технический специалист на производстве стройматериалов из стали. Его доход составит от 120 тысяч рублей, а также премии.

В рейтинг также попали мастер отделочных работ с зарплатой от 110 тысяч рублей и врач ультразвуковой диагностики с доходом до 100 тысяч рублей. Помимо зарплаты, врачу предлагают полис ДМС и корпоративные скидки.

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