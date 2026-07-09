ХК «Сибирь» подписал пробный контракт с нападающим Егором Бабенко

28-летний форвард провел в КХЛ 171 матч и набрал 36 очков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил пробный контракт с 28-летним нападающим Егором Бабенко. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Воспитанник тюменского хоккея за карьеру выступал за «Ладу», «Сочи», «Ак Барс», «Северсталь», «Трактор», московское «Динамо», а также ряд клубов ВХЛ и молодежных лиг. Последним клубом форварда был «Рубин».

За время выступлений в Континентальной хоккейной лиге Бабенко провел 171 матч, в которых набрал 36 очков — забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач.

Теперь нападающий попытается закрепиться в составе новосибирской команды, пройдя просмотр по пробному контракту.

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