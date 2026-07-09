Новосибирский штангист выиграл золото первенства мира в Колумбии

Штангист из Новосибирской области выиграл золото первенства мира. Фото: Минспорта Новосибирской области

Сергей Плотников из Маслянинского муниципального округа завоевал золотую медаль на первенстве мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования прошли в Колумбии. Об этом сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг. В упражнении «рывок» он уступил венесуэльцу Давиду Линаресу 1 кг (122 кг против 123 кг). Однако во втором упражнении «толчок» новосибирец показал результат 153 кг, а соперник остановился на 151 кг. В сумме двоеборья Плотников набрал 275 кг и занял первое место.

Это первое золото для сборной России на мировых первенствах по тяжелой атлетике с 2022 года. Для Новосибирской области победа также стала знаковой – в последний раз местные штангисты добивались такого успеха в 2008 году.

Плотников живет и тренируется в селе Мамоново. Сергей начал заниматься тяжелой атлетикой с 10 лет. В 2025 году он выиграл первенство России, а в этом году повторил успех и продолжил победную серию на мировом уровне. Министр спорта региона Сергей Ахапов отметил, что подготовка атлета велась при поддержке тренеров, федерации и властей разных уровней.

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