Одну из старейших улиц Новосибирска начали ремонтировать

На улице Волколакова обновляют дорожное покрытие и благоустраивают частный сектор Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Новосибирска приступили к ремонту улицы Волколакова — одной из старейших в городе. Дорожники укладывают горячий асфальт, а также продолжают благоустройство улиц частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии, ранее на улицах Майской и Хакасской убрали мусор и заросли, обрезали аварийные деревья и кустарники, а также выполнили отсыпку дорожного полотна асфальтовым гранулятом.

Улицу Волколакова ремонтируют горячим асфальтом из-за крутого спуска. Специалисты вырезают поврежденные участки покрытия, обрабатывают их битумом и укладывают новый асфальт.

В администрации Центрального округа отметили, что работы продолжатся и на других улицах частного сектора. План ремонта сформировали после встреч с жителями и активистами территориальных общественных самоуправлений. Кроме Железнодорожного района, благоустройство запланировано в Заельцовском районе — на улице Шевцовой и возле озера «Жемчужина Сибири».

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