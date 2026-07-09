Свыше 1100 туристов оформили свои походы в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала года зарегистрировали 86 тургрупп. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление МЧС России по Новосибирской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости регистрировать туристические походы и сплавы. Спасатели объясняют, что это нужно для безопасности самих путешественников. Если группа вовремя не выйдет на связь, специалисты сразу начнут поиски.

С начала года в Новосибирской области зарегистрировали 86 туристических групп, в которые вошли 1123 человека, включая 787 детей. Это больше, чем за такой же период прошлого года, когда специалисты приняли заявки от 65 групп. Сейчас в регионе на маршрутах находятся две группы из 47 человек.

Чаще всего туристы выбирают сплавы по реке Бердь в Маслянинском и Искитимском районах, а также походы по Тогучинскому и Куйбышевскому районам.

Оформить поход нужно минимум за сутки до его начала. Самостоятельные путешественники могут заполнить форму на сайте регионального управления МЧС, отправить заказное письмо или лично прийти в ближайшее подразделение ведомства.

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