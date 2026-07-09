В Новосибирской области впервые пройдет Окружной туристический слет

Организаторы турслета - Ольга Наумова и Василий Носков - рассказали о целях и программе мероприятия. Фото: Галина ПОНОМАРЕВА

В пресс-центре «КП» - Новосибирск» прошла пресс-конференция, посвященная первому Окружному туристическому слету «Больше, чем путешествие», который организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети». О деталях мероприятия журналистам рассказали руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков и начальник ОСП «Юность» Агентства поддержки молодежных инициатив, исполнительный директор туристского центра «Больше, чем путешествие» Ольга Наумова.

Турслет пройдет в экопарке «Хомутина» Маслянинского муниципального округа. Выбор площадки не случаен: в 2026 году Маслянинский район носит почетное звание «Молодежная столица Новосибирской области».

- Главная задача турслета - сформировать пул проводников, которые будут транслировать идеи расширения туристического потенциала не только в Новосибирской области, но и по всему Сибирскому федеральному округу, - подчеркнул Василий Носков.

Участие в слете бесплатное, и он открыт для всех: новички получат первый опыт в кругу профессионалов, а опытные туристы смогут углубить свои знания. В этом году организаторы расширили возрастные рамки до 40 лет. Среди участников будут активисты туристских клубов, молодые семьи, гиды, волонтеры и все, кто живет активным отдыхом.

Программа насыщенная, включает в себя мастер-классы, квесты, экскурсии и открытие новых туристических мест. Участников разделят на шесть ролевых команд: исследователи, хранители лагеря, хранители атмосферы, спасатели, разведчики и хранители впечатлений. Вечерами все они будут петь песни у костра.

Брать палатку не надо: организаторы взяли на себя все бытовые вопросы, подготовили палаточный городок с питанием и всем необходимым для комфортного проживания.

- С собой нужно взять походный рюкзак, комфортную одежду на любую погоду, зарядку для телефона, термос и фонарик, - перечислила Ольга Наумова.

Василий Носков добавил, что с собой важно привезти хорошее настроение и желание покорять новые просторы Новосибирской области.

- Итогом слета станет формирование туристских команд, в том числе студенческих туристических клубов. Молодежный туризм является приоритетным для региона, и мы хотим развиваться в этом направлении, - резюмировал руководитель департамента.

Подать заявку можно до 19 июля на сайте ФГАИС «Молодежь России» участникам от 18 до 35 лет http://vk.cc/cXAmvl, участникам от 36 до 40 лет - через Яндекс-форму http://vk.cc/cZdhiA.