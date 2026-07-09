В Новосибирской области ждут сокращения очередей на АЗС после поручения Путина

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
На прошлой неделе власти Новосибирской области направили в правительство России и компанию «Газпромнефть» предложения по использованию независимых сетей автозаправок. Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства заявил, что крупные нефтяные компании должны ек ограничиваться только собственными АЗС, а привлекать независимых игроков для насыщения рынка топливом.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это поручение особенно актуально для региона. Сейчас в некоторых районах, где нет заправок сети «Газпромнефть», наблюдаются перебои с топливом и длинные очереди. Привлечение независимых АЗС позволит увеличить количество точек продажи бензина и дизеля, нормализовать обстановку и сократить время ожидания для водителей.
Реализация предложений, по мнению властей, благоприятно повлияет на топливообеспечение региона в целом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru