В Новосибирской области ждут сокращения очередей на АЗС после поручения Путина

Власти НСО направили предложения о независимых АЗС после поручения Путина. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе власти Новосибирской области направили в правительство России и компанию «Газпромнефть» предложения по использованию независимых сетей автозаправок. Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства заявил, что крупные нефтяные компании должны ек ограничиваться только собственными АЗС, а привлекать независимых игроков для насыщения рынка топливом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это поручение особенно актуально для региона. Сейчас в некоторых районах, где нет заправок сети «Газпромнефть», наблюдаются перебои с топливом и длинные очереди. Привлечение независимых АЗС позволит увеличить количество точек продажи бензина и дизеля, нормализовать обстановку и сократить время ожидания для водителей.

Реализация предложений, по мнению властей, благоприятно повлияет на топливообеспечение региона в целом.

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