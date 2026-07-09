128 автомобилей сгорели в Новосибирске с начала 2026 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С начала 2026 года в Новосибирске произошло 128 пожаров, связанных с автотранспортом. В этих происшествиях пострадали люди, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.
Спасатели напомнили, что при появлении дыма из-под капота или в салоне необходимо немедленно заглушить двигатель, остановить автомобиль, вывести пассажиров на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по телефонам 101 или 112.
Если возгорание небольшое и это не угрожает жизни, его можно попытаться потушить огнетушителем. При этом в случае пожара в моторном отсеке капот нельзя открывать полностью, чтобы не спровоцировать резкое усиление пламени. Если огонь подобрался к бензобаку или газовому оборудованию, необходимо сразу отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих о возможном взрыве.
После ликвидации пожара специалисты рекомендуют получить акт о пожаре, зафиксировать причиненный вред, при подозрении на поджог обратиться в полицию, а также собрать доказательства, которые могут понадобиться при дальнейшем разбирательстве.
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