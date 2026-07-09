Организатор экстремистского сообщества в Новосибирске получил 8 лет колонии

В Новосибирске осудили создателя экстремистской группы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Новосибирске вынес приговор 18-летнему организатору и пятерым несовершеннолетним участникам экстремистского сообщества. Все они признаны виновными по нескольким статьям: организация экстремистского сообщества, хулиганство, причинение вреда здоровью, призывы к экстремизму и кража. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, с января по октябрь 2024 года молодой человек создал и возглавил группировку, распределив роли среди участников из Новосибирской области. Через мессенджер он опубликовал призывы к экстремистской деятельности.

В октябре 2024 года участники сообщества в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска совершили хулиганские действия и нанесли средней тяжести и тяжкий вред здоровью двух приезжих.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Следователи провели более 20 экспертиз, в том числе лингвистические и компьютерно-технические.

Суд назначил организатору 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным участникам – от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев лишения свободы. Их отправили в исправительные и воспитательные колонии общего режима.

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