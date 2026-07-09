Продажи смартфонов с ИИ за год выросли на 27%

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

При этом расширение предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос - пользователи всё активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ инструментами, которые упрощают повседневные задачи.

По данным МегаФона за последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. Рост предложения напрямую подогревает интерес - всё больше абонентов осознанно выбирают устройства с дополнительным функционалом, что сказалось на росте продаж - за год они выросли на 27%.

Ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ. Пользователи ценят возможность быстро улучшать качество фотосъёмки - например, корректировать освещение или распознавать сцены, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст, а также редактировать и генерировать текст без сторонних приложений. Эксперты МегаФона отмечают, что ИИ функции перестают быть маркетинговым бонусом и становятся рабочими инструментами, упрощающими рутинные задачи. Так, растущий спрос на обработку фото с помощью ИИ коррелирует с трендом на отказ от внешних фоторедакторов: всё чаще пользователи предпочитают улучшать снимки прямо в смартфоне.

Портрет пользователя показывает сбалансированный интерес разных возрастных и гендерных групп. Среди владельцев 58% - мужчины, 42% - женщины. Самая многочисленная возрастная группа - пользователи 37–47 лет (40%), далее следуют 25–36 лет (22%) и 48–58 лет (21%). Примечательно, что поколения 14–24 лет и 65+ лет занимают равные доли - по 5% каждое.

На текущий момент наиболее полный набор ИИ возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей - именно в них вендоры концентрируют передовые алгоритмы и максимальную вычислительную мощность для «умных» функций. Аналитики оператора прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года ИИ функции массово появятся и в среднем ценовом сегменте. Этому способствуют удешевление технологий, рост спроса на цифровых помощников для повседневных задач и активная конкуренция производителей. В перспективе ИИ станет стандартом для большинства смартфонов, упрощая взаимодействие пользователя с устройством и расширяя возможности персонализации.

- ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка, - отметил операционный директор МегаФона Олег Телюков.

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*В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории РФ (без учёта заблокированных или недоступных в стране опций).