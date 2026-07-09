Жительница Новосибирска вызвала группу быстрого реагирования из-за смотревших ночью кино соседок

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Пожилая жительница многоэтажки по улице Гоголя пожаловалась прибывшим по тревоге бойцам ГБР-74 на шум, доносящийся из квартиры этажом выше, мешающий ей спать. По ее словам, соседи сверху «то орали, то пели».

И действительно, когда «гвардейцы» поднялись на лестничную площадку шестого этажа, стало отчетливо слышно голоса. Дверь бойцам ГБР открыла девушка лет двадцати. Она пояснила, что с подружкой смотрит по телевизору кино. Узнав, что они мешают спать, девушка пообещала уменьшить звук, и буквально через минуту в подъезде стало тихо. А «гвардейцы» с чувством выполненного долга покинули объект.