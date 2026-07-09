На Немировича-Данченко в Новосибирске ремонтируют два перекрестка

На улице впервые применяют технологию плавающих колодцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко начали ремонт проезжей части на двух ключевых перекрестках. Работы идут с опережением графика. Общая протяженность участков — 686 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Подрядчик ООО «Автодорремонт Техно» приступил к работам 20 июня. Полностью выполнено фрезерование. На пересечении с улицей Станиславского уже уложили новое покрытие. На перекрестке с Сибиряков-Гвардейцев к укладке приступят в ближайшие дни.

В этом году на Немировича-Данченко впервые применяют технологию плавающих колодцев. После укладки асфальта их просто поднимают до нужного уровня. Это исключает ситуацию, когда колодец торчит над дорогой или утоплен в покрытие.

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