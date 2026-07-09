Водитель школьного автобуса из Новосибирска выиграл 2,1 млн рублей в лотерею

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 2,1 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска Сергей Карпеченко выиграл 2 187 692 рубля в лотерею. Розыгрыш приурочили ко Дню России. Сергей работает водителем школьного автобуса. Он живет с женой и двумя дочерями-школьницами. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя лотерей.

Перед праздничным тиражом сибиряк вспомнил, что у него дома лежат выигрышные билеты новогоднего тиража. Дочь напомнила про тубус с билетами. Сергей сходил в точку продаж, получил выигрыш и на эти деньги купил новые билеты на праздничный тираж. Он взял первый попавшийся конверт с купонами.

В день розыгрыша Сергей раздал билеты жене и теще. В итоге в одном из билетов оказалось много зачеркнутых чисел. Сначала мужчина подумал, что они пропустили часть чисел, но проверка по QR-коду показала: выиграл билет тещи. Вся семья была в шоке.

Выигрыш супруги решили направить на погашение ипотеки за частный дом. В свободное время семья путешествует, ездит на море и по городам России.

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