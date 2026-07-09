Депутат Чаплин посоветовал сдающим квартиру составлять акт и делать фото

При заезде и выезде арендатора необходимо составлять акт, в котором фиксируется состояние квартиры и имущества. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы избежать споров о повреждениях имущества владельцам квартир, которые сдают жилье в аренду, рекомендуется делать фото помещения до сдачи и составлять акт, где прописаны предметы, имеющиеся в квартире. Такие советы дал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, при заезде и выезде арендатора необходимо составлять акт, в котором фиксируется состояние квартиры и имущества. Также стоит сделать фотографии помещения и мебели.

– Акт подписывается обеими сторонами. Если есть повреждения, их фотографируют и вносят в документ. Без него доказать, что арендатор что-то сломал, будет крайне сложно, – объяснил он.

Чаплин также напомнил, что собственник обязан уведомить налоговую о сдаче квартиры и платить НДФЛ – 13% от дохода. За неуплату грозит штраф и пени.

Кроме того, арендатор имеет право на временную регистрацию по месту пребывания, и собственник не может этому препятствовать.

– Не ленитесь, составьте нормальный документ. Спор о поцарапанном столе может испортить отношения и дойти до суда, – посоветовал Никита Чаплин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX