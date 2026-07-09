В Новосибирске бетонные афишные тумбы заменят на современные конструкции

Новые тумбы уже появились на Орджоникидзе и Депутатской. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске начали обновлять афишные тумбы. Вместо старых бетонных цилиндров устанавливают современные конструкции. Всего в городе заменят 17 объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Обновление начали с центральных улиц. Новые тумбы уже появились на Орджоникидзе и Депутатской, рядом с Театром оперы и балета.

Этим летом афиши обновят у входа в Центральный парк, около театра «Глобус» и у Дома офицеров. Также работы пройдут в Калининском, Дзержинском, Железнодорожном и Кировском районах.

Новые конструкции удобны в использовании: на них легко клеить и снимать афиши. Они устойчивы к сильному ветру и являются антивандальными. При этом сохранен стилизованный ретро-купол.

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