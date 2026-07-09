Александр Аксёненко рассказал, кому стоит опасаться изъятия участков

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В российском информационном поле активно обсуждаются новые правила использования земельных участков, вступившие в силу с 1 марта 2025 года. В связи с возникшими у граждан опасениями относительно возможного изъятия земли за ненадлежащий уход заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко дал исчерпывающие разъяснения. Парламентарий подчеркнул, что автоматического лишения прав на собственность не произойдет: государство предоставит владельцам достаточное время и возможности для исправления ситуации.

По словам парламентария, процедура изъятия земли остается крайне сложной и длительной. Она не терпит поспешных решений и строится на принципах справедливости.

- Сам механизм изъятия земельных участков существует давно. Последние изменения не ввели автоматического лишения собственности - они установили трехлетний срок на освоение участка и последовательную процедуру, в рамках которой собственник может устранить нарушения, представить свои доводы и защитить свои права в суде, - заявил зампредседателя строительного комитета Госдумы в комментарии ТАСС.

Александр Аксёненко особо отметил, что, если контролирующие органы выявят факт неиспользования земли, владельцу будет направлено уведомление с требованием исправить ситуацию. И только в случае полного игнорирования этих требований вопрос может быть передан на рассмотрение в судебные инстанции.

Уважительные причины - в приоритете

Законодатели предусмотрели, что жизненные обстоятельства бывают разными. Новый закон учитывает человеческий фактор: болезнь, необходимость ухода за пожилыми родственниками, получение земли по наследству или временные финансовые трудности не будут считаться поводом для немедленных санкций.

- Поэтому говорить о том, что люди могут одномоментно лишиться своей земли, было бы некорректно. Такой порядок позволяет соблюсти баланс между интересами общества и правом собственности, - добавил Александр Аксененко.

Нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2025 года, дают собственникам участков в населенных пунктах, СНТ и огороднических товариществах трехлетний «льготный» период на освоение территории. В течение этого времени отсутствие активной деятельности не будет квалифицироваться как нарушение, что позволит гражданам спокойно планировать обустройство своих владений без страха их потерять.