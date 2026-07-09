Названы даты школьных каникул в Новосибирской области на предстоящий учебный год

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области утвердили график школьных каникул на 2026-2027 учебный год. Соответствующие рекомендации от Министерства просвещения России направлены в регионы, рассказали в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Образовательным учреждениям рекомендуется чередовать периоды учебы и каникул для профилактики переутомления школьников.

Так, первые осенние каникулы начнутся 26 октября и продлятся до 3 ноября 2026 года. На зимние каникулы школьники уйдут 31 декабря 2026 года, а вернутся на учебу 10 января 2027 года. Весенний отдых продлится с 27 марта по 4 апреля 2027 года. А летом школьники будут отдыхать с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней – это время необходимо для полноценного восстановления детей.

При этом школы имеют право самостоятельно составлять календарный график, учитывая региональные и этнокультурные особенности, либо использовать федеральные даты, рекомендованные министерством.

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