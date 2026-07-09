Более половины жителей Новосибирской области задумываются о подработке

53% опрошенных рассматривают дополнительную занятость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во втором квартале 2026 года 53% жителей Новосибирской области задумываются о подработке. Показатель региона выше, чем в среднем по Сибири и России. Об этом говорят данные исследования hh.ru.

28% респондентов определенно рассматривают поиск второй работы. Еще 25% — скорее допускают такой вариант.

При этом реально подрабатывают только 4% жителей региона. Чаще всего это специалисты в сферах искусства, развлечений, массмедиа и спорта.

Самый высокий интерес к подработке среди работников сферы спорта и салонов красоты — по 41%. Далее идут маркетологи и домашний персонал (по 37%), медики (36%).

Меньше всего в дополнительной занятости заинтересованы топ-менеджеры (25%), строители и работники недвижимости (19%).

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