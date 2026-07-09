Трое мужчин погибли при пожаре в Татарске

В Татарске при пожаре погибли три человека. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Татарске Новосибирской области днем 9 июля 2026 года загорелся жилой дом. Огонь унес жизни трех человек – хозяина и двух его гостей. Им было 61, 57 и 47 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.

По предварительной версии, один из мужчин уснул с непотушенной сигаретой на крыльце. Из-за этого началось возгорание. Двое других в тот момент спали в доме.

На место происшествия выехали следователи, сотрудники МЧС и межрайонный прокурор. Сейчас проводятся проверки. Назначены судебные экспертизы, чтобы установить точные причины смерти и источник возгорания. Татарская межрайонная прокуратура координирует работу служб и контролирует ход разбирательства. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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