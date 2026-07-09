Новосибирец хвастался перед друзьями найденным пистолетом

В суде парень признался, что хранил находку, чтобы хвастаться перед друзьями. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 18-летнему местному жителю, виновному в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В апреле 2026 года подсудимый нашел на земле пистолет и патроны, но не сдал их в полицию, а забрал себе и стал носить с собой. Оружие и боеприпасы изъяли сотрудники полиции.

В суде парень полностью признал вину и объяснил, что хранил находку, чтобы хвастаться перед друзьями. Ему назначили один год ограничения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX