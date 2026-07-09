Форум «Дикоросы» собрал в Новосибирске представителей более 50 регионов России

В Новосибирске стартовал Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В нем участвуют представители более 50 регионов России. Губернатор Андрей Травников назвал область лидером по туристическому потоку в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Форум проходит в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!». Также в эти дни в городе проходит гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!».
— По официальной статистике Росстата, наш регион – номер один по туристическому потоку в Сибири. В течение последних трёх лет более трех миллионов гостей к нам приезжает ежегодно, и в этом году, по итогам первого полугодия, тоже видим прирост. При этом, мы не перестали развивать выездной туризм, для нас это по-прежнему интересное направление, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Власти системно поддерживают въездной туризм и развивают транспортный хаб. Регион готов создавать межрегиональные маршруты, чтобы гости могли посетить Алтай, Красноярск, Томскую и Кемеровскую области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru