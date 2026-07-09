На трассе в Карасукском районе начали укладывать асфальт

В Карасукском районе Новосибирской области дорожники приступили к укладке первого слоя асфальтобетона для реконструкции участка трассы К 01, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Работы ведутся на отрезке протяженностью 5,4 км вблизи сел Чернозерка и Озерное Приволье. Сейчас специалисты укладывают слой основания, затем приступят к устройству нижнего и верхнего слоев покрытия. Полностью завершить реконструкцию планируют в текущем году.
Ранее здесь была только грунтовая дорога. Решение о работах приняли после обращений жителей во время прямого эфира с представителями минтранса в Центре управления регионом.
Автодорога К 01 связывает пять районов области, соединяет федеральную трассу Р 254 с дорогой «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и обеспечивает транспортное сообщение с Алтайским краем, Омской областью и Казахстаном.
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