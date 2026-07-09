С 11 по 17 июля в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность

4 класс объявили в Убинском, Карасукском, Болотнинском и Краснозерском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 11 по 17 июля ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Под угрозой четыре района. Об этом сообщает РСЧС Новосибирской области.

По данным МЧС, опасность прогнозируется в Убинском и Карасукском муниципальных округах, а также в Болотнинском и Краснозерском районах.

Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными. Не разводить костры, не бросать окурки и не мусорить.

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