С 11 по 17 июля в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области с 11 по 17 июля ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Под угрозой четыре района. Об этом сообщает РСЧС Новосибирской области.
По данным МЧС, опасность прогнозируется в Убинском и Карасукском муниципальных округах, а также в Болотнинском и Краснозерском районах.
Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными. Не разводить костры, не бросать окурки и не мусорить.
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