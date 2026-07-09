Сервис «второй руки» для подростков появился в онлайн-банке

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Сервис «второй руки» позволяет подростку самому установить границу, выше которой родитель или другой законный представитель будет одобрять денежные операции. Это технологичный инструмент для защиты детей от действий под влиянием злоумышленников.

По данным ВТБ, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр - 9% и кино - 2%, включая покупки по «Пушкинской карте»), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение не-фастфуд кафе и ресторанов. Самый высокий средний чек - в категориях электроника (2 355 руб.), одежда и обувь (1 268 руб.).

- Мы видим, что подростки 14-18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат - они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис «второй руки». При этом стать «защитником» может только законный представитель, - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

Защитниками для несовершеннолетних могут выступить родители, в т.ч. приемные, а также усыновители и попечители. Молодые люди самостоятельно в личном кабинете выбирают родственника и устанавливают сумму, сверх которой операции будут одобряться. Второй вариант - прийти с законным представителем в любое отделение банка.