Электротранспорт помог Новосибирску избежать сбоев из-за проблем с топливом

Около 70% общественного транспорта города не зависит от бензина и дизеля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ограничения по продаже топлива. Как сообщили в мэрии, это стало возможным благодаря высокой доле электротранспорта и техники на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Из 1542 единиц городского пассажирского транспорта, включая частных перевозчиков, лишь 29% работают на бензине и дизельном топливе. Еще 32% подвижного состава используют электрическую тягу, а 39% — газомоторное топливо.

Муниципальный транспорт полностью отказался от бензина и дизеля. В городе обновили парк троллейбусов — сейчас на маршрутах работают 258 новых машин с автономным ходом, на линии выходят современные трамваи, собранные на предприятии «БКМ Сибирь», а муниципальные автобусы используют газомоторное топливо.

По данным мэрии, в 2025 году городской электротранспорт и метрополитен перевезли более 166 млн пассажиров, что составляет около 60% всего пассажиропотока общественного транспорта. Власти отмечают, что ситуация с дефицитом топлива показала: электротранспорт является одним из самых надежных видов перевозок в условиях подобных ограничений.

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