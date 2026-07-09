В Новосибирске спасатели нашли тело женщины на козырьке подъезда

Спасатели эвакуировали тело пострадавшей, скончавшейся от полученных травм. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Высоцкого спасатели нашли тело 58-летней женщины на козырьке одного из подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Сегодня, 9 июля, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на происшествие в Октябрьском районе. На козырьке подъезда жилого дома было обнаружено бездыханное тело женщины 1968 года рождения.

Спасатели эвакуировали пострадавшую, которая на тот момент уже скончалась. Сейчас тело женщины передано бригаде скорой помощи и полиции.

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