В Новосибирске с 10 июля временно изменят схемы движения трамваев №15 и №18

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске с 19 часов 10 июля по 12 июля изменятся схемы движения трамваев №15 и №18. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии города.
Временные ограничения вводятся из-за работ по техническому перевооружению тепловой сети на улице Космической. Для этого будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера.
Маршруты №15 и №18 будут начинать движение от площади Карла Маркса и следовать по действующим схемам до конечных остановок «Бугринская роща» и «Советское шоссе». Также на этот период закроют трамвайный маршрут №8 «Микрорайон «Чистая Слобода» – Улица Титова».
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