В Новосибирске с 10 июля временно изменят схемы движения трамваев №15 и №18

Трамвайное движение по улице Блюхера будет закрыто до 12 июля из-за ремонта теплосети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 19 часов 10 июля по 12 июля изменятся схемы движения трамваев №15 и №18. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии города.

Временные ограничения вводятся из-за работ по техническому перевооружению тепловой сети на улице Космической. Для этого будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера.

Маршруты №15 и №18 будут начинать движение от площади Карла Маркса и следовать по действующим схемам до конечных остановок «Бугринская роща» и «Советское шоссе». Также на этот период закроют трамвайный маршрут №8 «Микрорайон «Чистая Слобода» – Улица Титова».

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