Новосибирцам компенсируют до 70% затрат на восстановление поголовья скота

Деньги выделят на приобретение молодняка мясного и молочного направления. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирским фермерам, скот которых пострадал от вспышки пастереллеза весной 2026 года, компенсируют до 70% затрат на покупку нового КРС. Минсельхоз региона разработал соответствующий проект постановления. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Деньги выделят на приобретение молодняка мясного и молочного направления для восстановления поголовья. Размер субсидии составит 50 процентов стоимости племенных телок и нетелей молочных пород, 70 процентов — племенного молодняка мясных пород и 50 процентов — товарного молодняка. Хозяйствам нужно подтвердить покупку животных и факт их изъятия, отбор проведут через систему «Электронный бюджет».

Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Если его утвердят, порядок предоставления субсидий вступит в силу после официальной публикации. Деньги выделят из областного бюджета.

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