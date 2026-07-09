Новый жилой комплекс подключат к электросетям в Первомайском районе Новосибирска

Для 22-этажного дома построят новую подстанцию и проложат кабельные линии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

«Россети Новосибирск» приступили к технологическому присоединению нового жилого комплекса в Первомайском районе Новосибирска.

Для электроснабжения 22-этажного дома энергетики построят современную двухтрансформаторную подстанцию мощностью 2×1250 кВА и проложат 365 метров кабельных линий. После завершения работ жилой комплекс получит почти 1 МВт электрической мощности.

При строительстве около трети трассы кабельных линий специалисты применят метод горизонтально направленного бурения, который позволяет сократить объем земляных работ и сохранить благоустройство территории.

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