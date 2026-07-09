В Кузбассе осудили двоих мужчин за похищение и истязание женщины

За преступление подельники получили 15 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске суд приговорил двоих местных жителей к реальным срокам за похищение и издевательства над женщиной. За преступление подельники получили 15 тысяч рублей. Об этом сообщает издание VSE42.Ru

Один из фигурантов согласился за вознаграждение похитить женщину, истязать ее и снимать все на видео. Для этого он позвал на помощь знакомого. Они выследили жертву в безлюдном месте, где один из них избил женщину ногами и руками, а также отрезал ей волосы, поранив кожу. Второй в это время снимал происходящее на телефон.

Запись они отправили заказчику, после чего поделили деньги. В суде один обвиняемый признал вину лишь частично, второй полностью отрицал свою причастность. Суд назначил одному шесть лет колонии строгого режима, второму — пять с половиной лет условно. Позже областной суд постановил изъять у каждого по 7,5 тысячи рублей, полученных за преступление.

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