Пятая компания «Первого строительного фонда» внедрит бережливое производство

Фото: ООО «КомфортСтрой»

Подрядная организация «КомфортСтрой» входит в группу компаний «Первый строительный фонд», которая ведёт активную работу по повышению эффективности своих предприятий. Это уже пятое предприятие группы, участвующее в федпроекте. Ранее на своих площадках бережливые технологии успешно внедрили компания «СМРстрой», завод по изготовлению кирпича «Ликолор», завод крупнопанельного домостроения «Арматон» и производитель бетона «РБУ».

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО компания планирует оптимизировать процесс определения подрядной организации посредством тендерной процедуры и заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ.

Начальник производственно-технического отдела ООО «КомфортСтрой» Антон Барсуков уже знаком с бережливыми технологиями. Ранее он вел проект по увеличению производительности при строительстве многоквартирного дома и прошел с ним в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», цель которого – поддержать лидеров предприятий стройотрасли и сформировать кадровый резерв управленцев.

- Конкурс дает возможность повысить свои профессиональные и управленческие компетенции, дает шанс пройти курс образовательных программ от именитых наставников: Алексея Ломакина, первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, Гульназы Миннихановой, советника министра строительства и ЖКХ РФ и других. Считаю, что в современных реалиях качество работы, продукта или услуги и производительность – неразделимы: одно не может расти без другого. Это уже далеко не первый мой проект, и в новом проекте с коллегами из РЦК постараемся ускорить, оптимизировать и сделать более удобным процесс выбора подрядчика через тендерную процедуру, - рассказал Антон Барсуков.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на производительность.рф.