Студент НГТУ разработал модульный источник питания мощностью до 1600 Вт

Особенность разработки — применение метода активного распределения тока. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Студент Новосибирского государственного технического университета разработал модульный источник питания постоянного тока мощностью от 400 до 1600 ватт. Разработка может применяться как в бытовых приборах, так и в промышленном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

Выпускник Артем Матвиенко выполнил работу на факультете радиотехники и электроники под руководством доцента Ирины Беловой. Цель проекта — создать модульную систему, позволяющую гибко наращивать выходную мощность и равномерно распределять нагрузку между параллельно работающими модулями. Система выдает стабилизированное напряжение 24 вольта при входном переменном напряжении от 280 до 343 вольт.

Особенность разработки — применение метода активного распределения тока. Студент рассмотрел способы организации параллельной работы модулей, разработал математическую и имитационную модели, рассчитал параметры элементов. Главный итог — изготовленный опытный образец из четырех силовых модулей и платы сопряжения для централизованного управления.

Плата сопряжения отвечает за регулирование по напряжению и передачу токовой уставки модулям. В каждом модуле есть независимый контур регулировки по току, что повышает точность поддержания выходного тока. Работоспособность системы подтвердили имитационное моделирование и физические эксперименты.

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