Университеты Новосибирска попали в рейтинг вузов по зарплатам юристов

Исследование сервиса основано на базе из более 50 миллионов резюме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вузы Новосибирска попали в топ лучших юридических университетов по уровню заработной платы выпускников. Популярный сервис по поиску работы и подбору персонала составил и опубликовал рейтинг российских университетов по уровню доходов выпускников, окончивших обучение в 2020-2025 годах.

Лидером стал МГИМО, где медианная зарплата выпускников составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте МГУ им. Ломоносова: окончившие его юристы получают 200 тысяч рублей. Третью строчку делят Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики» в Москве, чьи выпускники зарабатывают 180 тысяч.

В свою очередь Новосибирский государственный университет занял 13-е место: средняя зарплата выпускников-юристов выросла за год на 15 тысяч и достигла 112 тысяч рублей в месяц. Половина из них остаются работать в городе.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) расположился на 18-й строчке – его выпускники в правовой сфере зарабатывают в среднем 97 тысяч рублей в месяц. Почти все из них остаются работать в Новосибирске.

Исследование сервиса основано на базе из более 50 миллионов резюме. Для каждого вуза анализировали не менее 70 анкет выпускников профильных факультетов за последний год.

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